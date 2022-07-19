حقيقة انسحاب ائتلاف النصر من قوى الإطار التنسيقي

2022/07/19 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر، اليوم الثلاثاء، عدم وجود نية لإئتلافها بالانسحاب من الاطار التنسيقي.

وقالت مظفر لـ (بغداد اليوم) إن "النصر جزء اساسي من الاطار بحكم مقبولية رئيسه الدكتور العبادي بين قوى الاطار لكننا مصرون على تأسيس معادلة حكم تحقق العدالة والخدمة للمجتمع وان لا تبنى على عملية كسر الإرادات التي لا نؤمن بها ضد أي طرف على حساب الآخر فالهدف هو رصانة العملية الديمقراطية وخدمة ابناء الشعب".

وبينت أن "الحديث عن حصول انسداد سياسي بشأن اختيار رئيس مجلس الوزراء غير صحيح والمفاوضات مستمرة بإنسيابية بهذا الشأن".

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