2022/07/19 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي .وذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه ” المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء: محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلب بشأن التسريبات المنسوبة للمالكي المركز الخبري الوطني.

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