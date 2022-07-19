زيدان يناقش مع شيوخ عشائر ذي قار دور القضاء في الحفاظ على أمن وسلامة أبناء المحافظة

2022/07/19 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع شيوخ عشائر محافظة ذي قار دور القضاء في الحفاظ على أمن وسلامة أبناء المحافظة.وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقاه […]

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