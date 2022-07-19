يحوي 86 الف لتر.. ضبط معمل للأسفلت مخالف في السماوة

2022/07/19 | 15:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الثلاثاء، ضبط معمل للأسفلت مخالف في السماوة يحوي 86000 لتر وإلقاء القبض على أربعة متهمين وضبط عجلة مخالفة في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز الفوج السادس عشر مع مركز شرطة نفط المثنى بالتعاون مع الاستخبارات وأمن الأفراد في محافظة المثنى، تمكنت من ضبط معمل للأسفلت مخالف يحوي على منتوج نفطي يقدر بأكثر من 86000 لتر داخل خزانات حديدية كبيرة إضافة إلى عدد من العجلات المستخدمة في المعمل وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين داخله".

واضاف البيان، ان "مفرزة سيطرة شرطة النفط "العبايچي" التابعة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الوسط تمكنت من ضبط عجلة "صهريج" محملة بمنتوج نفطي وإلقاء القبض على صاحبها".

وتابع انه "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات والمضبوطات داخل مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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