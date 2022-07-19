جسر اللنبي.. الأردن يعلق على الاكتظاظ وإسرائيل تنتظر

2022/07/19 | 15:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الثلاثاء، إن "الأردن يعمل على حل مشكلة الاكتظاظ التي يعاني منها المسافرون الفلسطينيون على جسر الملك حسين، والناجمة عن عدم استجابة الجانب الإسرائيلي للتعامل مع الأعداد المتزايدة"، وفقا لوكالة "بترا" الرسمية.

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