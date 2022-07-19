2022/07/19 | 15:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، 19 تموز، 2022، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة...

ظهرت المقالة القضاء يفتح تحقيقاً بالتسريبات أولاً على المسلة.

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