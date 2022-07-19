كييف تستعد لتدمير أسطول روسي بأسلحة غربية

2022/07/19 | 15:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت كييف، 07/19/2022،أنها تحضر ضربة موجعة لروسيا في البحر الأسود، في حين كشفت الاستخبارات...

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