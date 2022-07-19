2022/07/19 | 15:19 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يفتح تحقيقاً بالتسريبات المنسوبة للمالكي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/19 | 15:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يفتح تحقيقاً بالتسريبات المنسوبة للمالكي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يفتح تحقيقاً بالتسريبات المنسوبة للمالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).