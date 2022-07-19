السعودية: بدون تعاون جماعي لتحالف أوبك+ سيكون من المستحيل ضمان إمدادات كافية

2022/07/19 | 15:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرى نقصاً في النفط بالسوق وإنما في طاقة التكرير؛ مما يجعل من الضروري زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية.وأضاف الأمير …

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