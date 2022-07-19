المركزي العراقي: الدعوة لإنشاء صندوق سيادي تهدف للاستفادة من الوفرة المالية

2022/07/19 | 15:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف إن الهدف من الدعوة لإنشاء صندوق سيادي جاء للاستفادة من الوفرة المالية للدولة ، فيما أشار إلى أن نافذة بيع العملة وجدت لتسهيل تمويل التجارة الخارجية بالدرجة الأساس.وأضاف خلف في تصريح لوكالة …

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