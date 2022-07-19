بمشاركة ثنائي العراق.. مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس ودياً

2022/07/19 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب مانشستر يونايتد على نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء.وتواجه الفريقان في الإطار الودي خلال معسكرهما بأستراليا تحضيراً للموسم الجديد.وسجل ثلاثية الشياطين الحمر كل من أنتوني مارسيال في الدقيقة 17 وماركوس راشفورد في الدقيقة 48 وجادون سانشو في الدقيقة 59.في المقابل سجل هدف كريستال بالاس اللاعب جويل وارد […]

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مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس ودياً أولاً على ايرث نيوز.

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