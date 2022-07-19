خامنئي خلال استقباله إردوغان: أي عملية تركية في سوريا

2022/07/19 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،

الثلاثاء، أن أي عملية عسكرية تشنّها

أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال

سوريا، "ستعود بالضرر" على المنطقة.

وقال خامنئي خلال استقبال

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