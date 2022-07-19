طقس العراق.. تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2022/07/19 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد

للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً

للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس البلاد ليوم

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