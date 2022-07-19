صديقتي من أوكرايينا ساشا – سمير عبدالله الصائغ

2022/07/19 | 15:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير عبدالله الصائغجالسا في الحديقة قرب شقتياقتربت إمرأة مع طفلةتلاعبهامبتسمة.ً ً ًًً لاأذكر كيف تحدثنالكننا فعلنامن أوكرايينا أناوأنا ساشا وأسكن قريبا منكوأنا من العراقً بلدها ساهم في غزو العراق الذي قادته أمريكا لكن ماذنب ساشا وطفلتها وماذنب سميرً؟ ًوربما لتغير حديث الهروب واللجوءقالت ً هل تحتفل بالفصح؟ ً قلت ً أنّى لي أن أحتفل […]

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