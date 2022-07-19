تسريبات المالكي.. حزب الدعوة ردا على الصدر: لن ننجر إلى فتنة تؤجج الصراع بين العراقيين

2022/07/19 | 15:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد حزب الدعوة الإسلامية في العراق، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي استنكر فيه التسريبات المنسوبة للمالكي، بأن الحزب لن ينجر إلى صراع بين العراقيين.

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