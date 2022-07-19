القبض على أربعة من عناصر تنظيم داعش في كركوك

2022/07/19 | 16:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسليمهم لجهة الطلب اصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة .خ

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