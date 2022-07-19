شهد لقاء للملك عبد العزيز مع أول رئيس لمصر.. ما قصة هذا القصر المهجور في السعودية؟

2022/07/19 | 16:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت مدونة رحلات السفر البريطانية، شيلا أنتوني موقع قصر مهجور بمحافظة الطائف غرب السعودية يعود تاريخه إلى أكثر من 1300 عام، فما قصته؟

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