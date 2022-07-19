الصحة تسجل 3831 إصابة جديدة بكورونا

2022/07/19 | 16:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

سجلت وزارة الصحة 3831 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الثلاثاء 19 تموز 2022.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت حالة وفاة اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 3527 حالة".

وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 8866".

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