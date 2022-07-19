2022/07/19 | 16:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qnn4yDQqnCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة النفط تخصص 300 مليون دولار لشراء حصة إكسون موبيل من حقل القرنة في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة النفط تخصص 300 مليون دولار لشراء حصة إكسون موبيل من حقل القرنة في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).