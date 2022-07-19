التخطيط تكشف نسبة الفقر في العراق وشمول 15 محافظة بمشاريع الصندوق الإجتماعي للتنمية

2022/07/19 | 16:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، نسبة الفقر في العراق، وفيما حددت موعد إجراء المسح الاقتصادي، أشارت الى شمول 15 محافظة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة خبر برس (واخ)، إن “هناك جهداً كبيراً يبذل من الجهات المختصة وضمن سياسة مكافحة الفقر منذ العام 2018 لغاية 2022″، […]

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