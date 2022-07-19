التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس إئتلاف دولة القانون على طاولة تحقيق مجلس القضاء الأعلى

2022/07/19 | 16:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن محكمة تحقيق الكرخ تحقق بالتسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.وذكر المركز الإعلامي للمجلس، في بيان تلقته خبر برس (واخ)، أن “محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي”، واضاف البيان أن […]

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