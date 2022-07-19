“في إشارة لغياب المعالجات”.. الصحة تحصي أعداد الوفيات في الطرق سنويا

2022/07/19 | 16:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ أحصت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أعداد الوفيات في الطرق سنوياً، فيما أشارت الى غياب المعالجات.وقال وزير الصحة هاني العقابي، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “كثرة الحوادث المرورية التي تسببت بإصابات ووفيات جاءت بسبب الاستيراد اللامحدود للمركبات سواء الصغيرة والدراجات النارية والكهربائية التي لا يمتلك بعض سائقيها الخبرة وإجازات السوق، فضلاً على […]

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