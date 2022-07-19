"تناقضات بقدر التوافقات".. أصداء "قمة طهران" داخل حدود سوريا "الممزقة"

2022/07/19 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يجتمع قادة تركيا وإيران وروسيا في العاصمة طهران في إطار قمة هي الأولى من نوعها منذ عامين تترقب أطراف النفوذ على الأرض في سوريا ما ستؤول إليه مخرجات اللقاء، وخاصة وأن ملف البلاد سيكون حاضرا وبقوّة على الطاولة، حسب تصريحات رسمية.

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