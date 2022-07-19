2022/07/19 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيساً للوزراء.ولم يصدر حتى عصر الثلاثاء إعلان رسمي بذلك، فيما قالت صحيفة “القبس” الكويتية الثلاثاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت..



تعيين محمد صباح رئيسًا للحكومة المركز الخبري الوطني.

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