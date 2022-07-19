نيجيرفان بارزاني يبحث مع السفير الفرنسي مساعي اختيار رئيس الجمهورية

2022/07/19 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد بحث رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه، مساعي اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/إن “بارزاني […]

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