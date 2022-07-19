2022/07/19 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عقد لقاء بين رئيسي الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والاتحاد بافل طالباني، مبينا ان تزمت الديمقراطي سيؤدي الى اتخاذ خيار التصويت داخل البرلمان دون التوافق.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني فائق يزيدي في حديث لـ(بغداد اليوم ) ان "الحديث عن لقاء بين بافل طلباني برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني غير دقيق ".

واضاف ان " الحزب الديمقراطي متزمت بموقفه السابق وان سيناريو 2018 الأقرب للتنفيذ"، مبينا ان " اسلوب الديمقراطي لن يجد نفعا فأما الاتفاق على مرشح موحد او نذهب بمرشحين اثنين والبرلمان هو الفيصل

ونفى يزيدي الانباء التي "تحدثت عن تنازل الاتحاد لجميع مناصبه في بغداد للحزب الديمقراطي شرط أن يضمنوا منصب رئيس الجمهورية ".

واشار الى ان "على الديمقراطي ضمان مشاركته في الحكومة الاتحادية التي سيشكلها الإطار التنسيقي بعدها يتحدث عن حصوله على كل مناصب الكرد في بغداد ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد للديمقراطي: إصراركم سيرغمنا إلى اللجوء لهذا السيناريو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد للديمقراطي: إصراركم سيرغمنا إلى اللجوء لهذا السيناريو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).