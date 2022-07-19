خامنئي يبلغ اردوغان أن عملية تركية في سوريا “ستعود بالضرر” على المنطقة

2022/07/19 | 17:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، أن أي عملية عسكرية تشنّها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، “ستعود بالضرر” على المنطقة.وقال خامنئي خلال استقباله اردوغان إن عملية كهذه “ستعود … Readmore

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