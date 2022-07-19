2022/07/19 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة في كربلاء حالة نادرة..



نمو التمر على اعلى جذع نخلة منزوعة السعف تماما “صور” أولاً على ايرث نيوز.

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