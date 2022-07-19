احصائية رسمية بحجم التصدير السنوي للتمور وتوضيح خطط دعم الإنتاج

2022/07/19 | 17:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوجه الاخير للسماح بزراعة النخيل بالعقود الزارعية 35 و117 .

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