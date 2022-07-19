الاتحاد الاوروبي يخفف العقوبات على البنوك الروسية

2022/07/19 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيعدل العقوبات التي يفرضها على روسيا، غدا الأربعاء، بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية.وذكرت وكالة “رويترز” ان “الاتحاد الأوروبي سيعدل العقوبات التي يفرضها على روسيا، غدا الأربعاء، بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية، والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة”.

واضافت أن “مسودة وثيقة أظهرت أنه بموجب التعديل المتوقع أن يقره مبعوثو الاتحاد الأوروبي، غدا الأربعاء، سيتمكن الاتحاد من فك تجميد موارد اقتصادية مملوكة لأكبر البنوك الروسية، وهي “في.تي.بي” و”سوفكومبنك” و”نوفيكوم بنك” و”أوتكريتي بنك” و”برومسفياز بنك” و”بنك روسيا”.

وتأتي الخطوة وسط انتقادات من زعماء أفارقة بشأن الأثر السلبي للعقوبات على التجارة، والتي قد تكون فاقمت النقص الناتج بالأساس عن غزو روسيا أوكرانيا وحصارها موانئها على البحر الأسود.

وينفي الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن “تكون عقوباته قد أضرت بتجارة الغذاء”.

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