بالصورة .. الفياض يؤكد على دور العشائر في الحفاظ على السلم الأهلي

2022/07/19 | 18:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء 07/19/2022 يستقبل عددا من شيوخ عشائر ذي...

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الفياض يؤكد على دور العشائر في الحفاظ على السلم الأهلي أولاً على المسلة.

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