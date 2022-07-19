صالح العراقي ينفي ترشيح الصدر للعامري لرئاسة الحكومة

2022/07/19 | 18:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن صالح محمد العراقي، الثلاثاء، 07/19/2022 المقرب من مقتدى الصدر، عدم دعم زعيم التيار...

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