المزارعون في جميع أنحاء العالم يعانون.. شاهد كيف يمكن لبول البشر أن يساعدهم

2022/07/19 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكافح المزارع حول العالم لحماية محاصيلها.أسعار الأسمدة الاصطناعية آخذة في الارتفاع بسبب الحرب في أوكرانيا وتعطل سلسلة التوريد.لكن المزارعين في فيرمونت يجدون الراحة من مصدر غير متوقع، بول البشر.

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