سلة الحشد يسمي عقيل نجم مدرباً للفريق

2022/07/19 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي، اليوم الثلاثاء، تسمية المدرب المساعد للمنتخب الوطني العراقي بكرة السلة عقيل نجم لقيادة فريق النادي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمت تسمية المدرب المساعد لمنتخبنا السلوي عقيل نجم عبد جاسم لقيادة فريق النادي بكرة السلة والذي سوف يجدد تواجده في منافسات دوري السلة الممتاز للموسم الجديد 2022 - 2023".

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