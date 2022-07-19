عسكرية واقتصادية.. الحكومة العراقية تتخذ قرارات جديدة

2022/07/19 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت

فيها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في

البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية

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