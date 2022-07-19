كردستان يصدر 15 مليون برميل نفط بإيرادات بلغت ملياراً و800 مليون دولار في حزيران

2022/07/19 | 18:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة تتبع السفن العالمية

(tankertrackers) ان اقليم كردستان العراق صدر

خلال حزيران الماضي ما يقارب من 15 مليون

برميل من النفط الخام بإيرادات مالية

بلغت أكثر من مليار و800 مليون دولار.

وذكرت الشرك

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