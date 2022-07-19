2022/07/19 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mfwXlMLh_Sg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد موسى معجباً بالمقدمة : نارية مثل حرارة الوحدات التوليدية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد موسى معجباً بالمقدمة : نارية مثل حرارة الوحدات التوليدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).