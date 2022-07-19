خلال المؤتمر التقديمي للمدربين.. عماد محمد يصف مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب بـ”المهمة”

2022/07/19 | 18:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

وصف عماد محمد، المدير الفني لمنتخب العراق للشباب، اليوم الثلاثاء، مشاركة فريقه بكأس العرب بأنها “مهمة” في الوقت الراهن، وتضيف الكثير من الخبرة للاعبين قبل الدخول بتصفيات كأس آسيا.

وقال محمد، في المؤتمر التقديمي لمدربي منتخبات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه السعودية وموريتانيا إن “هذه البطولة تمنح الثقةَ والخبرةَ للاعبين، وتضيفُ لهم الكثيرَ، والبطولةُ العربيّة تجمعٌ جيدٌ قبل التصفيات الآسيويّة في البصرة والتي ستقام في أيلول/ سبتمبر المقبل”.

وأضاف “مثل هذه البطولات تصبُ في مصلحة تطوير قدرات اللاعبين الفرديّة والجماعيّة”.

وأوضح محمد “لقد عملنا في العامين الماضيين على تطوير قُدرات اللاعبين، لكن في هذه الأعمار تحتاج إلى صبر أكبر وعدم استعجال”.

وأشار الى أن “هدفنا تحقيق نتائج إيجابيةٍ في هذه البطولة، لكن النتائج لا تأتي إلا بتطبيق المُفردات التدريبيّة من قبل اللاعبين والتركيز التام”.

يذكر أن المنتخب العراقي للشباب، يواصل تحضيراته في مدينة أبها بالسعودية، وخاض مباراة ودية أمام شقيقه الليبي انتهت لمصلحة أسود الرافدين (3- صفر).

وتنطلق بطولة كأس العرب التي تحتضنها مدينة أبها السعودية، غداً الأربعاء، وتستمر حتى السادس من شهر آب / أغسطس المقبل.

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