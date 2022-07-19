وزير التعليم ومنظمة هيئة البحث والتبادل الدولي الامريكية يناقشان برامج الشراكة الجامعية والتعاون العلمي

2022/07/19 | 18:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكريس برامج التطوير والتدريب للطاقات الشابة.

وذكرت وزارة التعليم في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “وزير التعليم ناقش برامج الشراكة الجامعية ومجالات التعاون العلمي والأكاديمي مع وفد من منظمة هيئة البحث والتبادل الدولي (IREX) الأمريكية”.

وأضاف الوزير، بحسب البيان، خلال اللقاء الذي تم بحضور اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف والمتابعة، “أهمية التركيز على المشاريع الحيوية التي تهدف الى تقديم الخدمات العلمية والتقنية المباشرة للمجتمع”، لافتا الى ضرورة “تكريس برامج التطوير والتدريب الى الطاقات والكفاءات الشابة على وفق مسار مدروس وسقوف زمنية تنسجم وأهداف التعاون العلمي بين المؤسسات الأكاديمية العراقية ونظيراتها الأمريكية”.

ودعا الوزير، الى “التنسيق بشأن الاعتماد البرامجي عن طريق مجالس الاعتماد الوطني العراقية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعشيق الخبرات في المجالات الأكاديمية والإفادة من الشراكات الدولية على صعيد الأنظمة والبرامج التعليمية والبنى التحتية الجامعية، إضافة الى فتح مزيد من آفاق التبادل الثقافي التي تجسدها الزمالات والمنح والبعثات الدراسية”.

بدوره أعرب رئيس وفد المنظمة المشرفة على المشاريع لوري ميسون، عن “شكره لهذا التعاون والاهتمام بمراجعة البرامج المنفذة وتقويم آثارها وآفاقها المستقبلية وتطوير مسارات الشراكة بين الجامعات والحرص على تحقيق التنمية الشاملة والتركيز على المشاريع التطبيقية الهادفة، لاسيما التقنية منها والمشاريع والبرامج ذات الصلة بالبيئة والطاقة المتجددة، وفقاً للبيان.

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