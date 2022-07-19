شرطة البصرة تعلن حصيلة عملياتها خلال الـ48 ساعة.. القبض على عشرات المطلوبين

2022/07/19 | 18:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عشرات المطلوبين وضبط أسلحة وأعتدة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال بيان للمديرية، ورد لوكالة خبر برس (واخ)، إن “مفارز أفواج الطوارئ باشرت بمساندة جميع مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية في عموم محافظة البصرة وذلك لحماية أرواح المواطنين ولأجل فرض هيبة الدولة والقانون ومسك المداخل والتقاطعات والشوارع الرئيسة والفرعية في مراكز مدينة البصرة والاقضية والنواحي بالاشتراك مع أقسام مديرية الشرطة ونصب السيطرات في عموم محافظة بناءً على خطة موضوعة مسبقاً”.

وأضافت، أن “الموقف الأمني جيد وكانت الحصيلة هي القاء القبض على (٤١) متهما مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة بضمنهم متهمين بالقتل و متهم بالشروع بالقتل وثلاثة متهمين بالسرقة ومتهمين بالنصب والاحتيال”، مؤكدة أنه “تم ضبط ١٤عجلة و٧١ دراجة نارية مخالفة للتعليمات المرورية و 7 بنادق كلاشنكوف و١ بندقية نوع برنو و ١مسدس و ١٠٦ اطلاقة عتاد خفيف و١٠ مخازن عتاد و مادة مخدرة تقدر بـ ١٩غرام”.

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