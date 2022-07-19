بعد زواج جينيفر لوبيز وبين أفليك..ميرهان حسين تطلب عريساً بشروط

2022/07/19 | 18:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت الفنانة المصرية ميرهان حسين جدلاً، بعد إعلانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» فتح باب التقدم للزواج منها، مستندة في ذلك إلى زواج الثنائي الهوليوودي جينيفر لوبيز وبين أفليك.وعلقت الفنانة المصرية على زواج لوبيز وأفليك قائلة: «لقد شجعوني على الزواج».



وتابعت في منشورها: «لقد تشجعت بشكل كبير على الزواج.



هيا يا رجال باب الطلب مفتوح.



رجال فقط وليس أشباه رجال، ولن أقبل شخصاً كاذباً أو بخيلاً، أو ينظر إلى غيري من النساء.



على الجادين التقدم لطلب الزواج مني».وقدمت التهنئة إلى لوبيز، قائلة: «مبروك حبيبتي چوچا وحبيب قلبي بنبونة ربنا يسعدكو..



انتبهو من الحسد بشكل جيد».يذكر أن ميرهان حسين ولدت في القاهرة عام 1982، وشاركت في فيلم «عمر وسلمى 2» كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها «دوران شبرا»، «خرم إبرة»، «آدم وجميلة»، «اسم مؤقت».

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