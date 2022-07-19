هيونداي تكشف عن سيارتها N Vision 74 .. تكنولوجيا المستقبل

2022/07/19 | 18:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن التكنولوجيا المستقبلية الخاصة بها من خلال سيارة N Vision 74 التي تعمل بالهيدروجين.

وقد تم الكشف عن السيارة الكهربائية تزامنًا مع الكشف عن سيارة RN22e التي تم استلهامها من هيونداي أيونك 6، وهي تضم خلية وقود الهيدروجين بدلًا من البطارية.

تعقيبًا على هذا الأمر قال ” SangYup Lee”؛ رئيس قسم التصميم في شركة هيونداي: “سعى الفريق الهندسي إلى تجربة مجموعة توليد هيدروجين عالية الأداء”.

وأضاف ” Lee”: “هذه هي الفرصة المثالية لتكريم سيارة هيونداي بوني كوبيه عام 1974، والتي صممها Giugiaro من شركة Italdesign”.

– مواصفات سيارة N Vision 74 من هيونداي:

من المقرر أن يتم تشغيل سيارة N Vision 74 بواسطة محركين كهربائيين مثبتين في الخلف يولدان معًا ما يزيد على 670 حصانًا، ويتم تغذيتها بواسطة بطارية 62.4 كيلو وات في الساعة، ويمكن شحنها أثناء التنقل بواسطة خلية وقود هيدروجين 95 كيلو وات.

وسيتم شحن البطارية الكبيرة بسرعة كما هو الحال في أي طراز كهربائي جديد، ويمكن إعادة تعبئة خزان الهيدروجين سعة 4.2 كجم خلال خمس دقائق فقط؛ ما ينتج عنه نطاق إجمالي يزيد على 370 ميلًا.

وبفضل المحركين ستكون السيارة الجديدة من شركة هيونداي قادرة على توجيه عزم الدوران النشط، وفي الوقت نفسه الحفاظ على برودة الميكانيكا، مع قنوات تبريد منفصلة للبطارية وخلية الوقود والمحركات التي يتم التحكم فيها بواسطة نظام مركزي.

يذكر أنه سيتم تكريم التصميم الماضي؛ حيث تم تصميم سيارة المهر 1970 بواسطة Giugiaro كأول سيارة مخصصة من هيونداي، لإضافة بعض الأناقة للعلامة التجارية الجديدة آنذاك.

وقد تم إصدار نسخة كوبيه رياضية وظهرت في معرض تورينو للسيارات عام 1974، ولم تستطع شركة هيونداي الكورية الجنوبية إنتاجها في ذلك الوقت؛ لذلك تم التخلي عن المشروع وتم تدمير النموذج الأولي الوحيد.

ولكن عادت الرسومات الفنية من عام 1977 لسيارة الكوبيه إلى الظهور؛ ما يدل على أن المشروع استمر فعليًا لفترة أطول مما كان يُعتقد سابقًا، لذلك قرر “Lee”وفريقه إحياء التصميم من جديد.

وعلى الرغم من أنه ليس نموذجيًا من طراز Ioniq إلا أن المفهوم يرتبط بمركبات Ioniq EVs الحالية والمستقبلية من خلال التصميم الخاص بها.

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