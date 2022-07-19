2022/07/19 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العراق فقط – وليد الشطري الأحزاب الفاسدة والميليشيات تحكم الوزرات بالعراق فقط ..!؟وهذا هو السبب الرئيسي في فشل الوزير في تقديم أبسط الخدمات للمواطن..النظام الصحي والتعليمي المتهالك والبائس بلا تقدم يذكر ..قطاع الكهرباء حدث ولا حرج قطاع الصناعة فشل ذريع ..الآن أمام العراق فرصة ذهبية في أن ينهض من جديد ..أرتفاع أسعار النفط يجب […]

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