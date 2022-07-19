2022/07/19 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراكمية البناء الإيجابي – جاسم مراد كان واضحاً في التشخيص ، خطاب السيد عمار الحكيم في عيد الأضحى ، فالوضع السياسي العام ، والعلاقات السياسية بين مختلف الأطراف متأزمة ، فاللـــــــجوء للبناء على قاعدة التراكم الإيجابي لما تحقق خلال الفترة الوجيزة الماضــــــية أو ما سبق هو الحل للازمة الـقائمة ، وهو الطريق الأمثل للمضي نحو […]

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