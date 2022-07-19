2022/07/19 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعبان يحصدان وساماً فضياً ببطولة العالم للرماية بغداد- الزمان حصل اللاعبان العراقيان سارة عباس وحسين علي عليل، على الوسام الفضي في سباق زوجي المسدس ببطولة كأس العالم للمعاقين بالرماية في المانيا.كما حصلت اللاعبة العراقية فرح عبد الكريم بفعالية البندقية الهوائية على المركز السادس.وحصل اللاعب حسين علي عليل على المركز العاشر في النهائيات، وذلك […]

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