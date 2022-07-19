بعد ارجاعه لبغداد.. ما مصير السفير العراقي في لبنان بعد الصيد بالقاذفة ؟

2022/07/19 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

تناولت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل استدعاء سفير العراق في بيروت، حيدر البراك إلى بغداد بعد تداول صور له وهو يستخدم قاذفة "آر بي جي" خلال رحلة صيد في سهل البقاع اللبناني.

وقالت مصادر دبلوماسية عراقية رفيعة المستوى لموقع "The New Arab" البريطاني،إن "البراك أقيل من منصبه وان السفارة العراقية ستدار من قبل القنصل في الوقت الحالي".

وتابع تقرير الصحيفة الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، ان"صور السفير العراقي وهو يحمل قذائف الآر بي جي ويطلقها في حضور مدنيين مسلحين آخرين ، اثارت جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي اللبنانية والعراقية".

كما عبر مستخدمو تويتر اللبنانيون عن صدمتهم ، حيث انتقد أحدهم ما اعتبروه سلوكًا "شبيهاً بالمافيا" من السفير.

ورد البراك على الانتقادات التي وجهت له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا إن "الصيد جزء من هويته" .مضيفاً إنه "أراد مشاركة أنشطته الثقافية".

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، انه تم استدعاء سفير العراق في بيروت، حيدر البراك ، إلى بغداد بعد تداول صور للسفير باستخدام قذيفة "آر بي جي" خلال رحلة صيد في سهل البقاع اللبناني.

وقالت مصادر دبلوماسية عراقية رفيعة المستوى لموقع "The New Arab" البريطاني،إن "البراك أقيل من منصبه". وأضاف المصدر أن "السفارة العراقية ستدار من قبل القنصل في الوقت الحالي".

وتابع تقرير الصحيفة الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، ان"صور السفير العراقي وهو يحمل قذائف الآر بي جي ويطلقها في حضور مدنيين مسلحين آخرين ، اثارت جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي اللبنانية والعراقية".

كما عبر مستخدمو تويتر اللبنانيون عن صدمتهم ، حيث انتقد أحدهم ما اعتبروه سلوكًا "شبيهاً بالمافيا" من السفير.

ورد البراك على الانتقادات التي وجهت له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا إن "الصيد جزء من هويته" .مضيفاً إنه "أراد مشاركة أنشطته الثقافية".

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