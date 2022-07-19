2022/07/19 | 19:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jgtJK4Zd-_M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اتفاق سياسي على تحديد موعد بداية الفصل التشريعي الثاني) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اتفاق سياسي على تحديد موعد بداية الفصل التشريعي الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).