الحكومة تعلن وضع استراتيجية لمعالجة ازمة الكهرباء

2022/07/19 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، أن الحكومة الحالية بدأت بوضع استراتيجية لانهاء مشكلة الكهرباء.

وقال ناظم، في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الخطة الاستراتيجية يتضمن ملفين الأول معالجة ازمة الكهرباء والثاني يتعلق بالجباية".

وأضاف أن "جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستناقش الاستراتيجية مرة أخرى، واتخاذ قرار بها".

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