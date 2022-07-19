الاطاحة باربعة متهمين بالارهاب في بغداد

2022/07/19 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شؤون السيطرات في شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة باربعة متهمين بالارهاب ضمن سيطراتها.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مفارزها نفذت عملية نوعية عبر نصب كمائن ضمن سيطرات ابو غريب الجديد والقديم وسيطرة هور رجب وسيطرة شاطئ دجلة ونتج عنها القاء القبض على اربعة متهمين وفق مذكرات قبض وتحري وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

واضافت انه "تم التأكد من اسمائهم ضمن حاسبة المطلوبين وتبين أنهم مطلوبين وفق قضايا تتعلق بالارهاب"، موضحة انه "تم اصطحابهم الى مراكز الشرطة التابعة للقيادة ايضا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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