2022/07/19 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، رئيسة دائرة اوروبا في وزارة الخارجية صفية السهيل وسفير العراق لدى قطر عمر البرزنجي بمنصب وكيل وزارة الخارجية لكل منهما.وذكرت وثيقة صادرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الكاظمي يكلف وكيلين جديدين لوزارة الخارجية المركز الخبري الوطني.

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